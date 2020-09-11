Объем перевалки грузов через турецкий порт Зонгулдак превысил 6 млн тонн
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Утверждены временные Правила организации учебно-воспитательного процесса в школах Азербайджана в период особого карантинного режима
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ГЭЦ Азербайджана: Члены семей шехидов, а также дети потерявшие родителей и лишенные родительской опеки, освобождаются от оплаты за обучение
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