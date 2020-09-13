Турция значительно сократила экспорт автопрома

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2020 года экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки сократился на 27,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 14,536 миллиарда долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в ведомстве, экспорт автомобилей составляет 14,2 процента от общего экспорта страны за этот период.

"В августе 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 1,544 миллиарда долларов, что на 11,3 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года", - сказали в ведомстве.

Экспорт автомобилей в августе 2020 года составил 12,4 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (август 2019 - август 2020) Турция экспортировала автомобили на сумму 25,168 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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