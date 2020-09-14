В январе-июле сократился товарооборот Турции с Украиной

Турция 14 сентября 2020 10:34 (UTC+04:00)
В январе-июле сократился товарооборот Турции с Украиной
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