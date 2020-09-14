Растет трудовая миграция из Турции в Азербайджан
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Изучение опыта зарубежных стран - один из приоритетов деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана
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Незаконное заселение Арменией оккупированных азербайджанских территорий служит политике терроризма ASALA - политолог
Массовое внедрение POS-терминалов значительно повлияет на сокращение теневого бизнеса в Азербайджане