В период пандемии на строительном рынке Грузии вырос спрос на турецкий цемент
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В Товузском, Газахском, Сальянском и Нефтчалинском районах состоялось открытие учебных заведений, построенных и отремонтированных Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
Фондом Гейдара Алиева сдаются в эксплуатацию 62 учебных заведения - В Гяндже, Самухе и Уджаре состоялось открытие построенных и реконструированных учебных заведений (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)
Состоялось первое заседание Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией в новом составе (ФОТО)
Работа, проделанная в Азербайджане, сделает его одной из самых подготовленных к постпандемическому периоду стран — депутат
В Азербайджане подведены итоги выбора вакансий по некоторым предметам в рамках конкурса по трудоустройству учителей
Бакинские тайны легендарного "старого азербайджанца" Михаила Жарова. Об этом не написано ни в одном материале! (ФОТО)
Освобождение Баку от оккупации — знаменательное событие для Азербайджана и Турции — турецкий историк