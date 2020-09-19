Эрдоган: Попытки заставить Турцию зациклиться на внутренних проблемах провалились

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в открытии пятого этапа (Гебзе-Измит) 400 километровой трассы Kuzey Marmara (Северная Мраморная трасса), соединяющей европейскую и азиатскую части Стамбула, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Трасса, проходящая через подвесной мост имени Явуза Султана Селима на севере турецкого мегаполиса, значительно разгрузит грузопоток через Стамбул.

Благодаря новой трассе путь между Стамбулом и Бурсой сократиться до полутора часов. Из мегаполиса в город Эскишехир можно будет доехать всего за 2,5 часа, а время в пути от Стамбула до Измира или Анкары снизится до 3,5 часов.

Обращаясь в режиме видеоконференции к участникам открытия участка дороги, Эрдоган сказал, что новая трасса облегчит транспортную нагрузку Стамбула и внесет важный вклад в экономическое развитие всей Турции. «Новая трасса позволит турецкой экономике ежегодно экономить по 595 млн турецких лир», - пояснил президент.

Турецкий лидер отметил, что за годы правления Партии справедливости и развития, зафиксирован экономический рост в каждой из 81 провинции Турции.

«Определенные круги пытаются остановить развитие Турции, заставить ее зациклиться на внутренних проблемах, отказаться от пробуждения, шагов в Ливии, Сирии и других регионах. Именно на это была рассчитана и попытка военного переворота 15 июля 2016 года. Пока народ и власть едины, нас не смогут остановить», - сказал президент.

Турецкий лидер напомнил, что Турция входит в число стран, понесших наименьший ущерб от пандемии новой коронавирусной инфекции. «В III квартале года ущерб от пандемии во всех сферах будет устранен», - пообещал Эрдоган.

Турецкий лидер далее привлек внимание к позиции ряда рейтинговых агентств, выступивших с негативными прогнозами по турецкой экономике. «Турция своими успехами даст должный ответ рейтинговым агентствам, пытающимся нанести ущерб нашей стране, путем снижения доверия инвесторов. Попытки разместить нашу страну в один ряд со слаборазвитыми странами Африки и Южной Америки недопустимы», - подчеркнул Эрдоган.

«Уровень безработицы в Турции будет снижаться, а экономические показатели III квартала будут соответствовать ожиданиям всех слоев общества», - добавил глава государства.

Официальный курс на 19 сентября составляет 7.5480/USD.