В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более тысячи человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 61 человек, общее число жертв заболевания достигло 7 506.
Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 302 867, за прошедшие 24 часа 1 519 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 116 человек, общее число выздоровевших достигло 267 233.
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