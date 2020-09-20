В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более тысячи человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 61 человек, общее число жертв заболевания достигло 7 506.

Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 302 867, за прошедшие 24 часа 1 519 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 116 человек, общее число выздоровевших достигло 267 233.