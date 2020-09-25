Спрос на турецкую одежду в Грузии снизился
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Президент Ильхам Алиев: Цель Армении – сохранить нынешний статус-кво, связанный с оккупацией, и добиться аннексии оккупированных территорий
Президент Ильхам Алиев: У нас есть достоверные данные о присутствии на наших оккупированных территориях армянской террористической организации АСАЛА
Президент Ильхам Алиев: Незаконное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является большой угрозой региональному миру и безопасности
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на экономические трудности, вызванные пандемией, жизнь и здоровье наших граждан являются для нас приоритетом
Президент Ильхам Алиев: Из-за агрессии против Азербайджана Армения продолжает сталкиваться с глубоким демографическим, социальным и экономическим кризисом
Президент Ильхам Алиев: Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет предметом переговоров
Президент Ильхам Алиев: Переговоры не должны вестись ради имитации, они должны быть нацеленными на результат и содержательными
Президент Азербайджана: Против Армении, являющейся государством-оккупантом, должны быть применены санкции
Президент Ильхам Алиев: Для обеспечения устойчивого международного мира и безопасности необходимо положить конец оккупации
Президент Ильхам Алиев выступил в общих дебатах в видеоформате 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ФОТО)