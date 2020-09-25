Трудовые мигранты из Турции проявляют интерес к Израилю

БАКУ/Trend/ - В январе-августе 2020 года возросло число поездок из Турции в Израиль с целью трудоустройства.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Главном управлении службы занятости Турции (İŞKUR).

В январе-августе 2020 года число граждан Турции, посетивших Израиль посредством İŞKUR с целью поиска работы выросло на 11,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В частности, в январе-августе 2020 года по линии Службы занятости Израиль посетил 211 гражданин Турции.

В целом за отчетный период по линии İŞKUR за рубеж отправились 6,408 тысячи граждан Турции, что на 47,8 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В августе 2020 года по линии данной структуры в Турции были обеспечены работой 75,217 тысячи граждан.

Из общего числа трудоустроенных 30,7 процента - женщины, 69,3 процента - мужчины.

Из общего числа обеспеченных работой в августе 2020 года 97,2 процента пришлись на долю частного сектора.

В августе 2020 года число безработных в Турции составило 3,351 миллиона человек, из которых 47,6 процента - женщины, 52,4 процента – мужчины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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