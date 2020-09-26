В Стамбуле вспыхнул пожар в лесном массиве
БАКУ /Trend/ - В Стамбуле вспыхнул пожар в лесном массиве, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в районе Бейкоз. На место происшествия прибыли пожарные бригады и сотрудники Регионального управления лесного хозяйства.
В регион был направлен пожарный вертолет, который также продолжил тушить пожар с воздуха.
Пожар, причина возникновения которого неизвестна, был потушен.
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