Спикер парламента Турции: Армения - государство-террорист
Армения – террористическое государство, угрожающее не только Азербайджану, но и миру во всем регионе. Об этом написал в социальных сетях спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Шентоп отметил, что ответственность за последствия провокацией в отношении Азербайджан лежит всецело на Ереване.
Спикер парламента подчеркнул готовность Анкары к максимальной поддержке Азербайджана.
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