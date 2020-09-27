Спикер парламента Турции: Армения - государство-террорист

Армения – террористическое государство, угрожающее не только Азербайджану, но и миру во всем регионе. Об этом написал в социальных сетях спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Шентоп отметил, что ответственность за последствия провокацией в отношении Азербайджан лежит всецело на Ереване.

Спикер парламента подчеркнул готовность Анкары к максимальной поддержке Азербайджана.