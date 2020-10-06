В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 286 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 57 человек, общее число жертв заболевания достигло 8 498.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 326 046, за прошедшие 24 часа 1 412 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 320 человек, общее число выздоровевших достигло 286 370.
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