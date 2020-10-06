Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Нагорном Карабахе
Союзники по НАТО должны демонстрировать твердую солидарность с Турцией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом в Анкаре, сообщает Управление по связям с общественностью администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Как сообщается, стороны обсудили региональную проблематику с акцентом на ситуацию в Восточном Средиземноморье, Сирии и Ливии.
Комментируя обстановку в зоне нагорно-карабахского конфликта президент Эрдоган напомнил, что резолюции СБ ООН и ОБСЕ призывают Армению незамедлительно, полностью и без предварительных условий покинуть оккупированные ею азербайджанские территории.
Президент Эрдоган также заявил о поддержке Анкарой инициативы НАТО по снижению риска и предотвращению инцидентов между военными Турции и Греции в Восточном Средиземноморье.