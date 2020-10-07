Обнародованы объемы перевалки природного газа через порты Турции

Турция 7 октября 2020 16:10 (UTC+04:00)
Обнародованы объемы перевалки природного газа через порты Турции
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