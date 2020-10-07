Обнародованы объемы перевалки природного газа через порты Турции
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МЧС Азербайджана: В результате армянских обстрелов сгорел 21 дом, 20 хозяйств и другая гражданская инфраструктура (ФОТО)
Коллектив Национального музея искусств поддержал ВС Азербайджана - сердце каждого гражданина бьется в унисон с Родиной
Самуэль Клигер: Восстановление Азербайджаном контроля над своими территориями пойдет на пользу и азербайджанскому, и армянскому народам
Родина зовет! - солист Академии Ла Скала представил композицию в поддержку армии Азербайджана (ВИДЕО)
Азербайджан не нуждается в украинских добровольцах для урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Омбудсмен Азербайджана призвала страны мира жестко отреагировать на обстрел нефтепровода со стороны Армении
Православные христиане Азербайджана участвуют в освободительной войне против армянских оккупантов – Протоиерей Константин Поминов
Турецкое месторождение "Туна-1" может стать дополнительным источником для "Южного газового коридора"
Минкультуры Азербайджана обратилось к международным организациям в связи с обстрелом ВС Армении мирных жителей
Сотрудники Aviation Services Group (ASG) перечислили из зарплаты средства в Фонд помощи ВС Азербайджана
Сванте Корнелл: Бомбардировка азербайджанских городов - это попытка заставить Азербайджан ответить атакой по территории Армении
В генпрокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело в связи с обстрелом нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (ФОТО/ВИДЕО)
Христиане Кавказа - удины вместе с Азербайджаном в деле борьбы за освобождение Карабаха от оккупации (ВИДЕО)
Я русский, с гордостью называю себя азербайджанцем! Мы все готовы защищать нашу землю до последней капли крови - заслуженный артист Юрий Лобачев
Энергетическая хартия приветствует работу по транзиту энергоносителей под председательством Туркменистана
Путин: У нас перед Арменией есть обязательства в рамках ОДКБ, но боевые действия ведутся не на территории Армении
В результате армянских провокаций погибло 28 мирных азербайджанских граждан - Генпрокуратура Азербайджана
К разоблачению армянского вранья должны подключаться и азербайджанцы, проживающие за рубежом - депутат
Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта бессмысленны при нынешней политике Армении – посол