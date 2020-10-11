Армения, которая совершает военные преступления, целится в мирных жителей Азербайджана - минобороны Турции
БАКУ /Trend/ - Армения, которая совершает военные преступления, целится в мирных жителей Азербайджана.
Об этом говорится в заявлении министерства обороны Турции, распространенном в социальной сети Твиттер, сообщает Trend.
"Армения грубо нарушает режим прекращения огня, но при этом мировое сообщество молчит перед Арменией", - сообщили в минобороны.
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Армения, которая совершает военные преступления, целится в мирных жителей Азербайджана - минобороны Турции
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