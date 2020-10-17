Действия Армении не останутся безнаказанными - администрация президента Турции

БАКУ /Trend/ - Безответственные действия Турции, массовые убийства мирных жителей, а также обстрел Гянджи, не останутся безнаказанными.

Об этом сказали Trend в администрации президента Турции.

Как отметили в администрации, Турция осуждает политику государственного террора, которая ведет Армения и призывает мировое сообщество осудить действия Армении и не закрывать глаза на эти преступления.

Отметим, что сегодня вооруженные силы Армении вновь подвергли обстрелу Мингячевир и Гянджу. В результате обстрела Гянджи погибли 10 человек, около 40 человек ранены.