В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 23:14 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 74,6 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.