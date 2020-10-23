Казахстан увеличил импорт автомобилей из Турции
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Армения должна сделать выводы из четкой позиции Москвы в вопросе карабахского конфликта – правительство Турции
Открыто поддерживать любую из сторон карабахского конфликта НАТО сейчас объективно не выгодно - российский политолог
Очередная ложь армян: Турецкие знаменитости представлены как "убитые азербайджанские военнослужащие" (ФОТО/ВИДЕО)
Министр образования Азербайджана рассказал об агрессии Армении на внеочередном заседании ЮНЕСКО (ФОТО)
К истории Карабахского конфликта: Азербайджан обеспечивал самый высокий уровень жизни для НКАО (ФОТО/ВИДЕО)
В случае увеличения роста инфицированных COVID-19 в Азербайджане, суточный показатель может превысить 1000 человек - эксперт
Генеральный директор Trend Ильгар Гусейнов, Эльхан Алескеров и российские эксперты о роли РФ в карабахском конфликте - телемост Москва-Баку (ВИДЕО)
Армяне совершили провокацию во время санкционированной акции азербайджанской молодежи в Польше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: В связи с освобождением территорий мы уже начали планировать будущее развитие нашего сельского хозяйства
Президент Ильхам Алиев: Если Армения сделает конструктивные шаги и освободит территории, то мы, конечно, откроем все коммуникации
Президент Ильхам Алиев: Партия Народного фронта и партия «Мусават» выступают против национальных интересов Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Если какая-то страна берет на себя роль посредника, то она должна быть нейтральной
Президент Ильхам Алиев: Международные наблюдатели или миротворческие силы - один из последних вопросов, который должен быть адресован
Президент Ильхам Алиев: Если на нас совершается нападение, то мы не только должны защитить себя, но и перейти в контрнаступление
Президент Ильхам Алиев: Наши беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться на все оккупированные территории
Президент Ильхам Алиев: Если Минская группа не может добиться результата за 30 лет, то это уже само за себя говорит
Ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно - Путин
Генпрокуратура распространила информацию о здании в Зангилане, где был поднят азербайджанский флаг (ВИДЕО)