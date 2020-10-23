С начала года из США через порты Турции перевезено свыше 1,8 млн тонн грузов

Турция 23 октября 2020 17:12 (UTC+04:00)
С начала года из США через порты Турции перевезено свыше 1,8 млн тонн грузов
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