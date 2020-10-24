БАКУ /Trend/ - Франция отозвала своего посла в Анкаре.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В заявлении МИД Франции говорится, что такое решение было принято из-за критики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

В МИД Франции также был вызван посол Турции в Париже Исмаил Хакки Муса.