Турция не боится санкций США из-за поддержки Азербайджана - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция не боится американских санкций из-за поддержки Азербайджана. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в воскресенье к участникам 7-го конгресса отделения правящей партии в провинции Малатья, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент Турции привлек внимание к угрозам ряда американских политиков по введению санкций в отношении Анкары в связи с поддержкой Азербайджана. «Турция – не племенное образование и не боится угроз», - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, давление на Анкару является итогом роста влияния Турции.