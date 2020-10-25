Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400, несмотря на позицию США

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в воскресенье, что Анкара не намерена отказываться от приобретенных у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты не знают, с кем они имеют дело. Вы сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы Турция", - подчеркнул турецкий лидер во время выступления на митинге в Малатье, трансляцию которого ведет телеканал TRT.

Эрдоган также предложил США ввести санкции, которыми заокеанский партнер Турции грозит с момента подписания контракта о поставках С-400 в республику. "Какими бы санкции ни были, не опоздайте, вводите", - заявил президент страны.

Кроме того, Эрдоган напомнил, что Турция "заплатила деньги за [американские истребители пятого поколения] F-35, однако США так ей их и не поставили".