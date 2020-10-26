Эрдоган призвал бойкотировать французские товары

БАКУ /Trend/ - Мусульманские страны должны бойкотировать импорт товаров из Франции. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, лидеры всех стран также должны противостоять против исламофобии во Франции.

Он отметил что, расизм и фашизм новый тренд в Европе.

Отметим, что ранее Макрон высказался о необходимости создать вместе с местным Советом мусульман организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, нужно «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».