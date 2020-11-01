Число погибших в результате землетрясение в Измире увеличилось до 39 человек

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясения в турецком городе Измир увеличилось до 39, 885 человек пострадали.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Напомним, что 30 октября Измире произошло сильное землетрясение. Подземные толчки силой 6,6 балла ощущались в городе и в прилегающих регионах.