Число погибших в результате землетрясение в Измире увеличилось до 39 человек

Турция 1 ноября 2020 00:25 (UTC+04:00)
Число погибших в результате землетрясение в Измире увеличилось до 39 человек

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясения в турецком городе Измир увеличилось до 39, 885 человек пострадали.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Напомним, что 30 октября Измире произошло сильное землетрясение. Подземные толчки силой 6,6 балла ощущались в городе и в прилегающих регионах.

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