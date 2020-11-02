В Измире после землетрясения повреждены и разрушены более 40 зданий

БАКУ /Trend/ - Более 40 многоэтажных зданий в турецком городе Измир оказались сильно повреждены или полностью разрушены сильным землетрясением, которое произошло 30 октября. Об этом, как передает Trend, заявил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.

"После землетрясения обследовано 2234 здания. Полностью разрушены и получили серьезные повреждения 41 здание, 1041 здание повреждено частично", - сказал министр.

Отметим, что 30 октября в турецком городе Измир произошло сильное землетрясение. Подземные толчки силой 6,6 балла ощущались в городе и в прилегающих регионах.

В результате землетрясения погибли 69, пострадали 949 человек. В настоящее время в больницах продолжается лечение 220 человек.