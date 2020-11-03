Число погибших при землетрясении в Турции достигло 110

БАКУ /Trend/ - Число жертв землетрясения в турецком городе Измир возросло до 110 человек.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, из 1027 пострадавших 883 выписаны из больниц, лечение остальных продолжается.

Отметим, что 30 октября в турецком городе Измир произошло сильное землетрясение. Подземные толчки силой 6,6 балла ощущались в городе и в прилегающих регионах.