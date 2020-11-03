Турция рассчитывает в конце года начать применять иностранную вакцину от коронавируса

Турция рассчитывает в конце 2020 года начать применять изготовленную за рубежом вакцину от нового коронавируса. Об этом сообщил во вторник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я уверен, что в конце года в нашей стране станет будет применяться вакцина, произведенная за рубежом. Вакцины, которые мы сами разрабатываем, мы намерены предоставлять нашим гражданам с весны [следующего года]", - сказал он.