Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 328 тысяч

Турция 4 ноября 2020 06:18 (UTC+04:00)
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 328 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 79 человек, общее число жертв заболевания достигло 10 481.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 382 118, за прошедшие 24 часа 2 343 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 817 человек, общее число выздоровевших достигло 328 824.

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