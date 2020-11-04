Не может быть двойных стандартов в вопросе нагорно-карабахского конфликта - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Комитет министров Совета Европы безо всяких оговорок отстаивать территориальную целостность Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Не может быть двойных стандартов. Также, как мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Грузии и Украины, мы должны защищать права Азербайджана», - сказал он.

Он отметил, что Азербайджан просто хочет восстановить контроль над своими международно признанными территориями согласно соответствующим резолюциям и решениям Совета Безопасности ООН, ОБСЕ и ПАСЕ.

«Армения должна прекратить оккупацию и понести ответственность за умышленные нападения на мирных жителей и постоянное нарушение соглашений о прекращении огня», - сказал Чавушоглу.

(Редактор: Наталья Кочнева)