Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 330 тысяч

Турция 4 ноября 2020 23:25 (UTC+04:00)
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 330 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 77 человек, общее число жертв заболевания достигло 10 558.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 384 509, за прошедшие 24 часа 2 391 тест на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 841 человек, общее число выздоровевших достигло 330 665.

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