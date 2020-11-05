Число зарегистрированных в Турции азербайджанских компаний уменьшилось

БАКУ/Trend/ - В январе-июне 2020 года в Турции была зарегистрирована 51 компания с азербайджанским капиталом, что на 48 компаний меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

Совокупный капитал азербайджанских компаний, зарегистрированных в Турции в январе-июне этого года, составил 8,245 миллиона турецких лир, в то время как за аналогичный период 2019 года - 14,268 миллиона лир.

Было отмечено, что в январе-июне 2020 года больше всего азербайджанских компаний было зарегистрировано в Стамбуле (42 компании) с совокупным капиталом 6,447 миллиона лир.

В январе-июне 2020 года в Турции были зарегистрированы компании с азербайджанским капиталом: шесть - промышленных, две - строительные, 24 - в сфере оптовой и розничной торговли, две – туристические и три - по продаже недвижимости.

"Остальные 14 компаний с азербайджанским капиталом задействованы в других секторах экономики", - отметили в TOBB.

Согласно данным, совокупный капитал зарегистрированных за отчетный период 24 компаний в сфере оптовой и розничной торговли составил 4,035 миллиона лир.

Отметим, что по итогам 2019 года в Турции были зарегистрированы 184 компании с азербайджанским капиталом, что на одну больше, чем в 2018 году.

Совокупный капитал азербайджанских компаний, зарегистрированных в Турции за 12 месяцев 2019 года, составил 30,110 миллиона турецких лир, в то время как аналогичный показатель 2018 года был равен 52,980 миллиона турецких лир.

В 2019 году больше всего азербайджанских компаний было зарегистрировано в Стамбуле (152 компании) с совокупным капиталом 28,987 миллиона турецких лир.

В январе-декабре 2019 года в Турции были зарегистрированы четыре горнодобывающие, 17 - промышленных, 15 - строительных, 88 - в сфере оптовой и розничной торговли, 11 - туристических, а также две - финансово-страховые компании с азербайджанским капиталом.

Остальные 47 компаний с азербайджанским капиталом задействованы в других секторах экономики.

Совокупный капитал зарегистрированных за отчетный период 88 компаний, занятых в сфере оптовой и розничной торговли, составил 12,279 миллиона лир.

Официальный курс на 05 ноября составляет 8,4682 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

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