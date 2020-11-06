С начала года из Казахстана через порты Турции было перевалено свыше 30 тыс. тонн грузов
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Решение о проведении спецсессии ООН - очередная блестящая победа внешней политики Президента Азербайджана - МИД
Утвержден список госструктур, подлежащих передаче в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга
Религиозные лидеры Азербайджана ответили на обвинения в "религиозном конфликте" в Карабахе - статья в Newsweek
Подразделения Азербайджанской Армии нанесли огневые удары по батареям 41-го артиллерийского полка ВС Армении
Беспомощная перед лицом успешного контрнаступления азербайджанской армии Армения распространяет фейковые новости - минобороны
В "Виртуальной школе" в Азербайджане также могут зарегистрироваться учащиеся групп дошкольной подготовки
Фактор иностранного присутствия наносит ущерб развитию аудиторского сервиса в Азербайджане - ABAK-Az Crowe Ltd
В этом году в Азербайджане рекордному числу семей шехидов и инвалидов войны будет предоставлено жилье (ФОТО)