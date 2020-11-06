Спецназ Турции уничтожил двух террористов в Ираке и Сирии

Спецназ Турции уничтожил двух террористов РПК на севере Ирака и Сирии.

Об этом сообщает в пятницу Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В ведомстве отметили, что террористы уничтожены в иракском районе Авашин-Басьян и в зоне проведения операции «Источник мира» в Сирии.

Координаты боевиков были определены благодаря разведданным.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.