Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 336 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 81 человек, общее число жертв заболевания достигло 10 803.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 391 739, за прошедшие 24 часа 2 483 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 928 человек, общее число выздоровевших достигло 336 221.