Узбекские инвесторы заинтересованы в увеличении капитала в Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2020 года в Турции были зарегистрированы 39 компаний с узбекским капиталом, что на 13 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

Совокупный капитал узбекских компаний, зарегистрированных в Турции в январе-августе этого года, составил 10,429 миллиона турецких лир, в то время как за аналогичный период 2019 года он составлял 6,012 миллиона лир.

Было отмечено, что в январе-августе 2020 года больше всего узбекских компаний было зарегистрировано в Стамбуле (23) с совокупным капиталом 5,395 миллиона лир.

В январе-августе 2020 года в Турции были зарегистрированы четыре промышленные, три строительные, 17 компании в сфере оптовой и розничной торговли, три туристические компаний с узбекским капиталом.

Совокупный капитал зарегистрированных за отчетный период 17 компаний в сфере оптовой и розничной торговли составил 2,955 миллиона лир.

"Остальные компании с узбекским капиталом задействованы в других секторах экономики", - отметили в TOBB.

Официальный курс на 4 ноября составляет 8.4698 TL/USD.

(Редактор: Юсиф Агаев.)