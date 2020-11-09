Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 338 тысяч

Турция 9 ноября 2020 00:38 (UTC+04:00)
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 338 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 84 человека, общее число жертв заболевания достигло 10 639.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 394 225, за прошедшие 24 часа 2 516 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 2 018 человек, общее число выздоровевших достигло 338 239.

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