Азербайджан победил, и пусть это станет уроком для Армении - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, который освободил свои территории от армянской оккупации, является победителем, и пусть это станет уроком для Армении.

Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что войну, как известно, начала Армения.

«Пришло время расплаты, и Армения расплатилась за свои деяния», - сказал Чавушоглу.