Эрдоган и Путин обсудили Нагорный Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В ходе переговоров турецкий лидер заявил, что накануне вечером был сделан верный шаг на пути к окончательному решению нагорно-карабахской проблемы.

Глава турецкого государства подчеркнул, что наиболее важным вопросом на данном этапе является соблюдение Арменией режима прекращения огня и обязательств, зафиксированных в совместном заявлении президентов Азербайджана, РФ и премьер-министра Армении.