Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Джо Байдена с избранием на должность президента США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное послание избранному президенту США Джозефу Байдену, сообщает Управление по связям администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Глава турецкого государства выразил уверенность, что тесное сотрудничество и союзнические связи между Турцией и США и дальше будут вносить жизненно важный вклад в обеспечение мира во всем мире.

«Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня на глобальном и региональном уровне, требуют от нас дальнейшего развития и укрепления наших отношений на основе общих интересов и ценностей», говорится в послании турецкого лидера.

Президент Эрдоган пожелал, чтобы результаты выборов принесли пользу «дружественному и союзному» народу США.

«Я поздравляю вас с успехом на выборах и выражаю искренние пожелания мира и процветания народу Соединенных Штатов Америки», - говорится в послании.

Президент Эрдоган напомнил, что он неоднократно встречался с Байденом, когда тот занимал пост вице-президента США.

Глава государства отметил, что отношения между Турцией и США носят стратегический характер и основаны на прочном фундаменте.

Он подтвердил решимость Турции тесно сотрудничать с администрацией США в этом русле и в предстоящий период.