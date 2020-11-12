Открытие новых транспортных коридоров на пользу всему региону – МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Открытие новых транспортных коридоров, в том числе коридора между Нахчываном и основной частью Азербайджана, будет способствовать развитию всего региона, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Баку, передает в четверг Trend.

«Мы надеемся на то, что Армения выполнит все обязательства в рамках подписанного трехстороннего соглашения», - сказал Чавушоглу.