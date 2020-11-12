Азербайджан сам будет определять места развертывания миротворческих сил - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сам будет определять места развертывания миротворческих сил.

Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в Баку, передает в четверг Trend.

Чавушоглу также сказал, что, несомненно, на освобожденных от оккупации территориях будут сформирована вся необходимая инфраструктура.

Говоря об урегулировании конфликтов, он сказал, что Турция всегда выступает за их политическое решение.

Чавушоглу отметил в этом контексте, что большинство нерешенных конфликтов в мире находится у границ Турции.