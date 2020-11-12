С начала года из Бельгии через порты Турции было перевалено свыше 8 млн. тонн грузов

Турция 12 ноября 2020 14:47 (UTC+04:00)
С начала года из Бельгии через порты Турции было перевалено свыше 8 млн. тонн грузов
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