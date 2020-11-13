Турция активно участвует в реализации соглашения по Карабаху - Хулуси Акар

Турция принимает самое активное участие в претворении в жизнь соглашения по Нагорному Карабаху, как за столом переговоров, так и в плане практической реализации договоренностей. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Турция в самом эпицентре процесса. И за столом переговоров, и на «земле». Ни о каком «свершившемся факте» не может и быть речи», - сказал Акар.

Он сообщил также, что завтра из России в Турцию прибудет большая делегация для обсуждения различных аспектов выполнения соглашения. «Будет обсуждаться с точки зрения тактики и техники кто где будет стоять, кто что будет делать», -пояснил Акар.