Делегации России и Турции продолжат 14 ноября переговоры по Карабаху

БАКУ /Trend/ - Российские и турецкие военные делегации в пятницу обсудили в Анкаре перемирие в Нагорном Карабахе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Сегодняшняя часть технических переговоров турецкой и российской военных делегаций в министерстве национальной обороны завершилась. Переговоры продолжатся завтра", - говорится в заявлении военного ведомства.