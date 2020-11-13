Делегации России и Турции продолжат 14 ноября переговоры по Карабаху
БАКУ /Trend/ - Российские и турецкие военные делегации в пятницу обсудили в Анкаре перемирие в Нагорном Карабахе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
"Сегодняшняя часть технических переговоров турецкой и российской военных делегаций в министерстве национальной обороны завершилась. Переговоры продолжатся завтра", - говорится в заявлении военного ведомства.
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