Число выздоровевших от коронавируса в Турции приблизилось к 360 тысячам

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 103 человека, общее число жертв заболевания достигло 11 704.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 421 413, за прошедшие 24 часа3 819 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 2 688 человек, общее число выздоровевших достигло 359 063.