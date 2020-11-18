Турция укрепляет позиции на региональной и глобальной аренах

Турция 18 ноября 2020 17:43 (UTC+04:00)
Турция укрепляет позиции на региональной и глобальной аренах

Турция уверенно продвигается по пути превращения в мощную региональную державу и глобального игрока.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Экономического совета Ассоциации торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB) в среду в Анкаре, пишет в среду Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

По словам главы государства, в основе силы современной Турции лежит ставка на поступательное развитие экономики страны.

Глава государства отметил, что благодаря успешной политике реформ, Турция поднялась на 27 ступеней в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business. «На сегодня наша страна занимает уже 33 строчку этого рейтинга, где в целом значатся 190 стран», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что предварительные данные по итогам сентября, дают основание говорить о том, что III квартал текущего года турецкая экономика завершит в позитиве.

«В реалиях новой экономической политики Турции нужно сделать упор на производстве, инвестициях, занятости и экспорте. Основным приоритетом экономической политики правительства Турции остается борьба с инфляцией. Мы делаем все возможное для того, чтобы уровень инфляции достиг однозначной величины», - сказал президент.

Эрдоган призвал также не допустить снижения интереса инвесторов к Турции из-за высоких процентных ставок.

Президент уподобил турецкую экономику автомобилю. «Нам уже не достаточно смены коробки передач. Нужно пересесть на новый автомобиль. Правительство полно решимости предпринять все необходимые шаги в данном направлении. Наша страна оставляет позади период подготовки к очередному экономическому рывку и готова к новому этапу процветания», - сказал турецкий лидер.

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