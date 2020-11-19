Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 361 тысячу
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 116 человек, общее число жертв заболевания достигло 11 820.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 425 628, за прошедшие 24 часа 3 742 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 2 592 человек, общее число выздоровевших достигло 361 655.
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