Спецназ Турции ликвидировал 8 террористов на северо-востоке Сирии

В зоне проведения операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии нейтрализованы восемь боевиков YPG [сирийское крыло террористов РПК]. Об этом сообщает в среду Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Местонахождение террористов, рывших туннель для проникновения в зону проведения операции «Источник мира», было выявлено посредством БПЛА. Боевики нейтрализованы в ходе спецоперации сил спецназа с привлечением средств огневой поддержки», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.