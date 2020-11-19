Спецназ Турции ликвидировал 8 террористов на северо-востоке Сирии
В зоне проведения операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии нейтрализованы восемь боевиков YPG [сирийское крыло террористов РПК]. Об этом сообщает в среду Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Местонахождение террористов, рывших туннель для проникновения в зону проведения операции «Источник мира», было выявлено посредством БПЛА. Боевики нейтрализованы в ходе спецоперации сил спецназа с привлечением средств огневой поддержки», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.
РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.
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