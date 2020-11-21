Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 370 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 135 человек, общее число жертв заболевания достигло 12 219.

Об этом, как передает в субботу Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 440 805, за прошедшие 24 часа 5 532 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 3 233 человека, общее число выздоровевших достигло 370 825.