Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 370 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 135 человек, общее число жертв заболевания достигло 12 219.
Об этом, как передает в субботу Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 440 805, за прошедшие 24 часа 5 532 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 3 233 человека, общее число выздоровевших достигло 370 825.
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