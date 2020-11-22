Число выздоровевших от коронавируса в Турции приблизилось к 375 тысячам
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 139 человека, общее число жертв заболевания достигло 12 358.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 446 822, за прошедшие 24 часа 6 017 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 3 812 человек, общее число выздоровевших достигло 374 637.
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